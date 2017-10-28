Trabzon'un kozu pres

Sakat ve cezalıların çokluğu Çalımbay'ı takım içerisinde farklı arayışlara itti. Teknik patron Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında saldırgan, prese dayalı, agresif ve kontrollü futbolla sonuca gitmeye çalışacak. Kart cezalısı olan Mas ve Rodallega'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak ve Kucka maçta yer almayacak.
ÖNCE PRES SONRA KONTROL İdmanlardaoyuncularına prese dayalı,daha agresif vekontrollü futbol oynamalarıyönündeuyarılarda bulunan Çalımbay,taraftar desteğinide arkasına alarak3 puan almanın planlarınıyapıyor.
FERNANDO'YU KİLİTLEYECEK Çalımbay, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Sarı-Lacivertli ekibin yaptığı gibi Fernando'yu daha az topla buluşturmanın da hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, Fernando'yu kilitleyerek rakibini durdurmuştu.
SAHA İÇİ DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ Tecrübeli teknik adamın futbolcularına, "Taktiğimizi biliyorsunuz. Ancak hangi taktikle çıkarsak çıkalım önemli olan saha içindeki disiplin ve oynama isteğidir. Bunu yaparsak maçı kazanırız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.