Trabzon'un kozu pres

Sakat ve cezalıların çokluğu Çalımbay'ı takım içerisinde farklı arayışlara itti. Teknik patron Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında saldırgan, prese dayalı, agresif ve kontrollü futbolla sonuca gitmeye çalışacak. Kart cezalısı olan Mas ve Rodallega'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak ve Kucka maçta yer almayacak.



​ÖNCE PRES SONRA KONTROL

İdmanlarda oyuncularına prese dayalı, daha agresif ve kontrollü futbol oynamaları yönünde uyarılarda bulunan Çalımbay, taraftar desteğini de arkasına alarak 3 puan almanın planlarını yapıyor.



​ FERNANDO'YU KİLİTLEYECEK

Çalımbay, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Sarı-Lacivertli ekibin yaptığı gibi Fernando'yu daha az topla buluşturmanın da hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, Fernando'yu kilitleyerek rakibini durdurmuştu.



​SAHA İÇİ DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ

Tecrübeli teknik adamın futbolcularına, "Taktiğimizi biliyorsunuz. Ancak hangi taktikle çıkarsak çıkalım önemli olan saha içindeki disiplin ve oynama isteğidir. Bunu yaparsak maçı kazanırız" dedi.