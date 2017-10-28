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Samandıra’da 2 saat mesai

Kayseri maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Samandıra’da 2 saat mesai
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Çalışma yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları süren RVP ile Mahmet Ekici takımdan ayrı çalıştılar. Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile devam edecek.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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