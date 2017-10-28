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Janssen’in kafası karıştı

Janssen Kayseri ile Trabzon’u karıştırdı. Hollandalı, “Savaşmaya devam. Sırada Trabzonspor var” mesajı att

Janssen’in kafası karıştı
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, mikro blog sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımında ciddi bir hataya imza attı. Golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin fikstürü ile Galatasaray'ın fikstürünü karıştırdı. Janssen, "Savaşmaya devam ediyoruz, sırada Trabzonspor" paylaşımını yaptı. Golcü oyuncu, paylaşımını kısa süre içinde sildi ve Kayserispor'un yer aldığı doğru paylaşımı yaptı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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