Janssen’in kafası karıştı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, mikro blog sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımında ciddi bir hataya imza attı. Golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin fikstürü ile Galatasaray'ın fikstürünü karıştırdı. Janssen, "Savaşmaya devam ediyoruz, sırada Trabzonspor" paylaşımını yaptı. Golcü oyuncu, paylaşımını kısa süre içinde sildi ve Kayserispor'un yer aldığı doğru paylaşımı yaptı.