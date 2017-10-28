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Genç futbolcunun acı ölümü

Sinop'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Sinopspor'un U16 takımda forma giyen 16 yaşındaki Tolunay Anaç öldü, arkadaşı ağır yaralandı.


, dün gece, Sinop'un Demirci Köyü mevkii'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 60 RC 667 plakalı otomobil, Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan'ın üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anaç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fuat Karaaslan'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle, bu hafta oynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspor maçı ileri bir tarihe bırakıldı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 11:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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murat fb murat fb

allah rahmet eylsin mekenı cennet olsun geride kalanlara sabır ihsan etsin yüce rabbim herhangibir yapacak bişey varsa haber verirseniz sevinirim sakaryadan

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cevapla 28.10.2017 11:35
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