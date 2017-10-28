Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Kurul Başkanı Vefa Küçük yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, Yöneticiler ve çok sayıda kurul üyesi katıldı.



AZİZ YILDIRIM GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI!

?Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kulüp müdürü Serkan Acar'ın isminin Topuk Yaylası Tesisleri'ne verildiği açıklanırken, rahmetli Serkan Acar'ın eşi Zeynep Acar ve oğlu Volkan Acar'a plaket verildi. Serkan Acar için ailesine plaket verilmesi sırasında Başkan Aziz Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı. Serkan Acar'la uzun yıllar birlikte çalışan ve çok iyi dost olan Aziz Yıldırım, duygularını engelleyemedi.







VEFA KÜÇÜK: "KAYBETTİKLERİMİZE RAHMET"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Eski Genel Sekreterimiz Yönetim Kurulu Danışmanımız Vedat Olcay bugün sabaha karşı gözlerini yummuştur. Kendisine rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sevgili kardeşim Hakan Dinçay'a rahmet vefat eden tüm üyelerimize rahmet ediyorum. Son 3 ay içinde 11 YDK arkadaşımız vefat etmiştir. İnşallah mekanları cennet olur" dedi.



VEFA KÜÇÜK: "KUMPASIN BİR NEDENİ DE FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'YDİ"

Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluşuna kadar geçirilen mücadeleyi ve üniversitenin geldiği son durumu özetleyen Küçük, "Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yılını idrak edeceğiz. Cumhuriyet çok büyük mücadelelerle kuruldu. İnşallah bizler de bizden sonra gelenler de bu Cumhuriyeti yürüteceğiz" dedi. Atatürk devrimlerinden bahseden Vefa Küçük, üniversitenin kurulması için Fenerbahçe Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'nın 2008'de kurulduğunu ve YÖK'e başvurunun yapıldığını belirterek, "YÖK'de devam ederken 3 Temmuz kumpasını yaşadık. Biz bu kumpasla karşılaşan camia olarak büyüklüğümüzden dolayı bunlar bize el attı dedik. Biz bu malum hain örgütün eğitimden sağladığı kaynağı karşı üniversite projesini ortaya attık. Bu çete kendilerine bizi o yönüyle de de rakip görerek bize o malum kumpası kurdu diye düşünüyoruz. Yani kumpasın nedenlerinden biri de bu üniversite diye düşünüyoruz. Yara aldık ve üniversitenin kurulması gecikti ve nihayetindi. 24 Kasım 2016'da kuruluşumuz resmileşti" diye konuştu.



IŞIKLAR: "FENERBAHÇE'NİN SİLİVRİ'DE BULUNMASI BİZİM İÇİN ONUR"

Kürsüden bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Bu projede emeği geçenlere Başkanımız Aziz Yıldırım ve Silivri halkı adına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe çok önemli ve Cumhuriyet değerlerini savunan bir marka. Böyle bir markanın Silivri'de bir bilim merkezi olarak bulunuyor olması büyük bir onur bizim için" dedi.



FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN İLK BAĞIŞI VEFA KÜÇÜK YAPTI

Toplantıda daha sonra Fenerbahçe Üniversitesi Silivri yerleşkesiyle ilgili bir barkovizyon gösterisi yapıldı. Sözlerine devam eden ve üniversiteyle ilgili bilgiler veren Vefa Küçük, üniversitenin binaları ve ilk işletmesi için bağışlara ihtiyaç olduğunu belirterek ilk bağışı da kendisinin kızı ve oğlu adına bağışta bulunacağını söyledi ve büyük alkış aldı.



Toplantıda daha sonra vefat ve YDK üyeleri iye YDK üyesi olmaya hak kazanmış Kongre Üyelerinin isimleri okundu.



SİMGE İSİMLERİN ADLARI TESİSLERİ VERİLDİ

Daha sonra kulübün vefat eden veya yaşayan üyelerinin kulübün tesislerine isimlerinin verilmesi konusu gündeme geldi ve ilk olarak eski sporculardan Halit Deringör'ün ismi stattaki bir bölüme verildi ve kendisine bir plaket takdim edildi. Daha sonra Dereağzında Voleybol Salonu'na Perihan Özbilgin ismi verildi ve kendisine plaket takdim edildi. Topuk Yaylası'ndaki tesislerin ismi de 'Serkan Acar' olarak değiştirildi ve eşi Zeynep Değirmencioğlu Acar'a plaket verildi ve bir teşekkür konuşması yaptı.



BAĞIŞLAR GELMEYE BAŞLADI

Denetleme Kurulunun raporunun okunmasından sonra üyelerin görüş, eleştiri ve temennilerini içeren konuşmaları gerçekleşti. Bu arda toplantının başında Vefa Küçük'ün çağrısı üzerine Fenerbahçe Üniversitesi için bağışlar da gelmeye başladı. İsminin vermek istemeyen veya açıklayan üyeler ilk bağışları yaptı.



BAŞKAN AZİZ YILDIRIM: "ATATÜRKÇÜ VE CUMHURİYETÇİ BİR ÜNİVERSİTE KURUP YAŞATMAK İÇİN KATKILARINIZI BEKLİYORUZ"

Toplantının sonunda Başkan Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yıldırım "Üniversiteye bağışta; ilk etapta inşaatların tamamlanması için isteyenin gönlünden geçen rakamı, açıklayacağımız hesaplara aktarabilir. Vefa Bey'in bahsettiği büyük bağış sahiplerinin isimleri üniversitedeki bölümlere verilecek. Biraz önce bir üyemiz büyük bir bağış yaptı. Bir üyemiz de kütüphanesini bağışladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversite sıfırdan yapıldığı için her türlü katkıyı yapmamız lazım. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir üniversite kurup yaşatmak için katkılarınızı bekliyoruz" dedi.



Başkan Yıldırım sözlerinin sonunda son günlerde hayatını yitirenlere değinerek, "Acılar üst üste geldi ve artık o acıları taşıyamıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.





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