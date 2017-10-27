Valbuena: Onları yakalayacağız!

Sarı-Lacivertli takımın yıldız oyuncularından Valbuena, iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Galatasaray ile oynadığımız derbide biraz şanslı olsak 3 puanı alabilirdik. Olmadı. Ama bu maçta kalmak doğru değil. Artık Kayserispor maçını düşünüyoruz. İlk yarı sonuna kadar 8 maç oynayacağız. Bu da 24 puan eder. Tüm maçları kazanıp Galatasaray'ı geçeceğiz" dedi.
TARAFTARA NET MESAJ Valbuena, "G.Saray'ı ilk yarı bitmeden geçeceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes görecek. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Onlarısevindireceğimiz gün yakın" ifadelerini kullandı.
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