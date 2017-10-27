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: Onları yakalayacağız!

F.Bahçe’nin Fransız yıldızı , “8 puanlık fark önemli değil. G.Saray’ı ilk yarı bitmeden yakalayacağız. Bunu herkes görecek” dedi

Valbuena: Onları yakalayacağız!
Sarı-Lacivertli takımın yıldız oyuncularından Valbuena, iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Galatasaray ile oynadığımız derbide biraz şanslı olsak 3 puanı alabilirdik. Olmadı. Ama bu maçta kalmak doğru değil. Artık Kayserispor maçını düşünüyoruz. İlk yarı sonuna kadar 8 maç oynayacağız. Bu da 24 puan eder. Tüm maçları kazanıp Galatasaray'ı geçeceğiz" dedi.

TARAFTARA NET MESAJ
Valbuena, "G.Saray'ı ilk yarı bitmeden geçeceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes görecek. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Onları sevindireceğimiz gün yakın" ifadelerini kullandı.
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