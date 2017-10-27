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açıkladı! Caner olayı sonrası o madde...

Türkiye Futbol Federasyonu (), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişiklik yaptı.

TFF açıkladı! Caner olayı sonrası o madde...

'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'de değişikliğe gidildiği duyuruldu.

FDT'nin Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri bölümündeki 75. maddesine 2. fıkra olarak yapılan eklemede, şu ifadeler yer aldı:

Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir.

CANER ERKİN'DEN SONRA TARTIŞILMIŞTI
Beşiktaşlı futbolcu 'in, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinin yayıncı kuruluş ekranlarına yansımasıyla gündeme gelen konuda, bu görüntülerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştı.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 14:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ağası ağası

Neden Meyreles tükürünce hakemde bunu raporunda yazınca bunlar yapılmadı.Çünkü o ve takımı Beşiktaş değildi.Tüm satır Beşiktas a vurulur.Yazıklar olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 16:21
cevat cevat

bu uygulama nedense hep beşiktaş olunca devreye giriyor bizde buna şaşıyoruz diğerleri ne neolacak ozman başkaydı diyecekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 15:26
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