 ;
Yol Durumu
  1. Savunma bakanı Tudor
  2. Cenk Tosun'a İtalyan kancası

’in cezası 1’e indi

Ryan Babel’in cezası 1’e indi
Tahkim Kurulu, Ryan Babel'in cezasını 2'den 1'e indirdi. Böylece Başakşehir maçında takımındaki yerini alamayan Hollandalı futbolcu bu hafta Alanyaspor ile oynanacak lig maçında takımındaki yerini alabilecek. Yapılan açıklamada "FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının FDT'nin 13. maddesine istinaden 1'e indirilmesine karar verildi" dendi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar