Ryan Babel’in cezası 1’e indi

Tahkim Kurulu, Ryan Babel'in cezasını 2'den 1'e indirdi. Böylece Başakşehir maçında takımındaki yerini alamayan Hollandalı futbolcu bu hafta Alanyaspor ile oynanacak lig maçında takımındaki yerini alabilecek. Yapılan açıklamada "FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının FDT'nin 13. maddesine istinaden 1'e indirilmesine karar verildi" dendi.