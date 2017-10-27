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Hızlı başla 10 dakikada bitir

Kocaman, “Kayseri maçında erken gol bulup öne geçen taraf olmıayılz. İlk 10 dakika içinde gol bulmalıyız. Rakibi cesaretlendirmemeyliz” dedi

Hızlı başla 10 dakikada bitir
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Kocaman, "Kayserispor çok dirençli bir takım. Onların direncini ilk 10 dakikada bulacağımız gollerle kırmalıyız. Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi ilk 10 dakika içinde sonuca gitmeliyiz" dedi.

​ONLARI CESARETLENDİRMEYİN
Aykut hoca, "Rakibimiz Kayseri bu sezon öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi. Tehlikeli silahları var. onları cesaretlendirmeyelim" uyarısı yaptı.

​AYKUT HOCA SİSTEMİ BOZMUYOR
Teknik direktör Aykut Kocaman Galatasaray maçında uyguladığı 4-3-3 sistemini, Kayserispor maçında da uygulamayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü antermanda da bu sistem üzerinde çalıştı.
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