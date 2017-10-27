Hızlı başla 10 dakikada bitir

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman,Kayserispor maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Kocaman, "Kayserispor çok dirençli bir takım. Onların direncini ilk 10 dakikada bulacağımız gollerle kırmalıyız. Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi ilk 10 dakika içinde sonuca gitmeliyiz" dedi.
ONLARI CESARETLENDİRMEYİN Aykuthoca,"RakibimizKayseribusezon öne geçtiği hiçbirmaçı kaybetmedi.Tehlikeli silahları var.onları cesaretlendirmeyelim"uyarısı yaptı.
AYKUT HOCA SİSTEMİ BOZMUYOR Teknik direktör Aykut Kocaman Galatasaray maçında uyguladığı 4-3-3 sistemini, Kayserispor maçında da uygulamayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü antermanda da bu sistem üzerinde çalıştı.
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