Galatasaray büyük fırsat!

Trabsonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Şimdi biz takımı tanıyoruz ve sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Teşhis dönemi bitti, tedaviye başladık. Karşımızda bir tane sıkıntı var, zaman yok. Çok kritik maçlar oynayacağız. Özellikle tempomuzu artırmalıyız" dedi.



​3 PUANLA İYİ YERLERE GELİRİZ

G.Saray maçına değinen Çalımbay, "Bu maç sadece takım değil, camia açısından büyük fırsat. Herkes en üst seviyesine çıkacaktır. Bu maçı iyi bitirdiğimizde çok daha iyi yerlere geleceğiz" ifadesini kullandı.



​ N'DOYE'YE GÜVENİYORUZ

Tecrübeli hoca Burak ve Rodellaga'nın eksiklikleri ile ilgili olarak, N'Doye, hiç şans almamış. Normal, 3 tane forvet var, 2'si oynayacak. Fakat ona güveniyoruz" yorumunu yaptı.



Yunus Emre SE L