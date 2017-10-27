Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği baloda bomba gibi açıklamalar yaptı. Medipol Başakşehir ile geçen hafta oynanan maç sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve 6 maç ceza alan Caner Erkin ile ilgili konuşan siyah- beyazlıların başkanı, "90'lı yılların sonunda Galatasaray Avrupa'da misyon üstlenmişti. Şimdi de bunu biz yapıyoruz. Yukarı giden takımı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Caner Erkin birçok takımda oynadı. Agresif bir oyuncu, yapılanı tasvip etmiyoruz. Ama başka takımlarda Caner'e bu yapılmadı, Beşiktaş'ta yapılıyor. Cezayı abartarak veriyorlar" dedi.



"BEŞİKTAŞ'I AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Beşiktaş yukarı çıkıyor diye aşağı çekmeye çalışıyorlar. 90'lı yılların sonunda Avrupa'da bir misyon üstlenmişti. Şimdi ise bunu biz yapıyoruz. Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Hiç merak etmesinler Beşiktaş yine şampiyon olacak"



"CANER ERKİN'İ MİLLİ TAKIMA DA ALMAYIN O ZAMAN"

Caner Erkin birçok takımda oynadı, ona bunlar başka takımlarda yapılmadı, şimdi yapılıyor. Caner Erkin özür diledi. Oyuncumuz milli bir oyuncu. Cezayı abartarak veriyorlar. Başka futbolcular Caner'in yaptığının daha beterlerini yaparken ceza almadı. Caner'i eleme maçları için milli takıma çağıracaklar, madem cezalı çağırmayın? Sizin amacınız Beşiktaş'a ceza vermek. Beşiktaş, deneme tahtası olacak bir kulüp değildir. Umuyorum bu karar Tahkim'den dönecek. Bir gecede talimat değişiyor. Beşiktaş maçından önce olanlar ne olacak? Kamuoyundaki tepkilere göre ceza veriyorlar.

"LİGDE HAKEMLER BEŞİKTAŞ'A GÖZ AÇTIRMIYORLAR"

Beşiktaş kollanıyormuş. Ne kollanması? Aynı takım Şampiyonlar Ligi'nde de, Türkiye'de de oynuyor. Türkiye'de maç başlıyor, hop düdük, hop düdük. Kırmızı karttan, sarı karttan gözümüzü açamıyoruz.

"BAZI KULÜPLER SOSYAL MEDYADA OPERASYON YAPIYOR"

Oyun oynanırken kural değişmez! Bu benim değil, TFF başkanımızın lafı. Kamuoyunun lafıyla, baskısıyla futbol yönetilmez. Başka kulüpler 'org, morg' site kuruyorlar. Sosyal medyadan ana, babamıza küfür ediyorlar. Biz de kurup, analarına sövdürtelim? Efendi Beşiktaş'ız diye uysal koyun da değiliz.

"DERBİDE ÜLKEYİ REZİL ETTİLER"

20 ülkede naklen yayınlanan maçta, ülkeyi rezil edecek olay oldu. Hakemin kafasına bir sürü şey atılıyor. Hocamızın maç içerisinde söylediği bir sözün aynısını başka bir hoca söyledi. Ama sadece bizim hocamız ceza aldı.



"TALİSCA 1 SAAT İFADE VERDİ"

Benim oyuncularım akreditasyonu yok diye savcılıkta ifade veriyor. Ne yaptı bu çocuklar? Adam mı vurmuşlar? Talisca çıkıp dese ki 'Ben saha içerisinde konu için 1 saat ifade verdim'. Böyle mi ülkemizi temsil edeceğiz?

"FETÖ OLAYLARI DEVAM EDİYOR"

Beşiktaş kulübü üzerinde böyle şeylerin yapılmasını hayretle karşılıyorum. FETÖ olaylarının hala bitmediğini düşünüyorum