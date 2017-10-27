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Caner'e tarihi ceza 6 maç

PFDK, Kalkavan’a küfür eden Caner’i affetmedi.. . Caner sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 2, hakeme yönelik hakaretleri nedeniyle 4 olmak üzere 6 maç ceza aldı. Milli yıldız 43.500 TL para cezası da ödeyecek...

Canere tarihi ceza 6 maç
PFDK Caner Erkin'i affetmedi... Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a küfür eden Caner 6 maç ceza aldı. Caner'e maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç, hakeme yönelik hakaretleri nedeniyle de 4 olmak üzere toplam 6 maç ceza verildi.

​ALDIĞI CEZA 7 MAÇA ÇIKACAK
Başakşehir maçının 88. dakikasında sarı kart görerek 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Caner'in cezası böylece PFDK'nın verdiği ceza ile birlikte toplam 7 maça çıktı. Böylece Caner tarihi bir ceza aldı.

​43 BİN 500 TL PARA CEZASI
Caner Erkin ayrıca hakem Mete Kalkavan'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 26 bin TL ve hakeme yönelik hakareti nedeniyle 17.500 TL olmak üzere toplam 43 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

​G.SARAY MAÇINDA OLMAYACAK
Toplam 7 maç oynamayacak olan Caner Erkin böylece Alanyaspor, Göztepe, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, G.Saray ve Kayserimaçlarında takımındaki yerini alamayacak.

HAYRİ ÜLGEN: BEŞİKTAŞ CEZALANDIRILDI
PFDK bence taraflı bir şekilde karar verdi. Daha önceki cezalarla karşılaştırıldığında 'i değil, Beşiktaş'ı cezalandırdı. Keşke böyle bir kararı daha yürekli bir şekilde almış olsalardı bu olaylar hiçbir zaman yaşanmazdı. Bence Tahkim ya kararını azaltacaktır ya da hata yaptığı anlayacaktır. TFF, Beşiktaş'ı şampiyon yapmamak için bu sezon elinden geleni yapıyor.

​GÜRCAN BİLGİÇ: BU KARAR MİLAT OLSUN
Bu kararın bir milat olmasını diliyorum. Çünkü bundan önce aynı eylemleri yapanlar görmemezlikten gelinmişti. Caner'in terbiyesizliğiyle bir süreç başlasın. Bundan sonra aynı hareketlere yapanlar ne cezalar alacaklarını bilsinler. PFDK'yı tebrik ediyorum ama daha önce cezaları zayıflatmakta olan ustalığını kanıtlamış olan Tahkim'in kararını da merakla bekliyorum.
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