Caner'e tarihi ceza 6 maç

PFDK, Kalkavan’a küfür eden Caner’i affetmedi.. . Caner sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 2, hakeme yönelik hakaretleri nedeniyle 4 olmak üzere 6 maç ceza aldı. Milli yıldız 43.500 TL para cezası da ödeyecek...
PFDK CanerErkin'i affetmedi...Beşiktaş'ınBaşakşehir ileoynadığı karşılaşmadahakem Mete Kalkavan'aküfür edenCaner 6 maç cezaaldı. Caner'e maçınhakemine yöneliksportmenliğe aykırı hareketinedeniyle 2 maç,hakeme yönelik hakaretlerinedeniyle de 4olmak üzere toplam 6maç ceza verildi.
ALDIĞI CEZA 7 MAÇA ÇIKACAK Başakşehir maçının 88. dakikasında sarı kart görerek 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Caner'in cezası böylece PFDK'nın verdiği ceza ile birlikte toplam 7 maça çıktı. Böylece Caner tarihi bir ceza aldı.
43 BİN 500 TL PARA CEZASI Caner Erkin ayrıca hakem Mete Kalkavan'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 26 bin TL ve hakeme yönelik hakareti nedeniyle 17.500 TL olmak üzere toplam 43bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.
G.SARAY MAÇINDA OLMAYACAK Toplam 7 maç oynamayacak olan Caner Erkin böylece Alanyaspor,Göztepe, Akhisarspor,Yeni Malatyaspor,Türkiye Kupası,G.Saray ve Kayserimaçlarında takımındaki yerini alamayacak.
HAYRİ ÜLGEN: BEŞİKTAŞCEZALANDIRILDI PFDKbence taraflı bir şekilde karar verdi. Daha önceki cezalarla karşılaştırıldığında Caner Erkin'i değil, Beşiktaş'ı cezalandırdı. Keşke böyle bir kararı daha yürekli bir şekilde almış olsalardı bu olaylar hiçbir zaman yaşanmazdı. Bence Tahkim ya kararını azaltacaktır ya da hata yaptığı anlayacaktır. TFF, Beşiktaş'ı şampiyon yapmamak için bu sezon elinden geleni yapıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: BU KARARMİLAT OLSUN Bukararın bir milat olmasını diliyorum. Çünkü bundan önce aynı eylemleri yapanlar görmemezlikten gelinmişti. Caner'in terbiyesizliğiyle bir süreç başlasın. Bundan sonra aynı hareketlere yapanlar ne cezalar alacaklarını bilsinler. PFDK'yı tebrik ediyorum ama daha önce cezaları zayıflatmakta olan ustalığını kanıtlamış olan Tahkim'in kararını da merakla bekliyorum.
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