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Bir golcüden çok daha fazlası

Attığı gollerle Galatasaray’ı sırtlayan ’in takıma kattıkları bununla sınırlı değil. Liderliğe soyunan Fransız yıldız takım arkadaşlarıyla bire bir görüşmeler yaparak zorlu maçlar için motive ediyor

Bir golcüden çok daha fazlası
Galatasaray'da tam anlamıyla Bafetimbi Gomis fırtınası esiyor... Bu sezon attığı gollerle takımı adeta sırtlayan Fransız forvetin verdiği katkılar bununla sınırlı değil.

MÜTHİŞ BİR PROFESYONEL
Hem Galatasaray'a hem de Türkiye'ye çok kısa sürede uyum sağlayan Gomis takım içinde adeta liderliğe soyunmuş durumda. Arkadaşlarıyla sürekli bire bir görüşmeler yapan tecrübeli yıldız, zorlu maçlar öncesinde motivasyonu artırıyor. Müthiş profesyonelliği ile de herkesi kendisine hayran bırakan Gomis için tüm yöneticiler, "İyi ki onu almışız. En doğru transferimiz" yorumunu yapıyor.
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