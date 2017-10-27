Aslan’ın yeni gözdesi Akhisarlı Soner

Devre arasında en az 3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi... Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Akhisarspor formasını giyen Soner Aydoğdu ile ilgilenmeye başladı. Igor Tudor, sol ayaklı futbolcunun kadro derinliğine katkı yapacağını düşünüyor.