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Aslan’ın yeni gözdesi Akhisarlı Soner

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen yönetim, ’yu listesine aldı

Aslan’ın yeni gözdesi Akhisarlı Soner
Devre arasında en az 3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi... Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Akhisarspor formasını giyen Soner Aydoğdu ile ilgilenmeye başladı. Igor Tudor, sol ayaklı futbolcunun kadro derinliğine katkı yapacağını düşünüyor.
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