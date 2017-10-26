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Trabzon kupada patladı

Ligde kötü sonuçlar alan , Türkiye Kupası’nda Çorum’a patladı. 2 kez ağları sarsan Rodallega atıldı. Diğer golleri ise Bongonda, Onazi ve Ndoye (2) attı

Trabzon kupada patladı
Süper Lig'de oldukça kötü bir dönemden geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor'a patladı... Bordo-Mavililer, TFF 3. Lig'de mücadele eden rakibini 6-0 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı. Trabzonspor böylece Rıza Çalımbay yönetiminde ilk galibiyete imzasını atarak hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi moral depoladı. Çorum karşısında maça çok hızlı başlayan Bordo-Mavililer, 8. dakikada Rodallega ile öne geçti. Kolombiyalı yıldız 18'de farkı ikiye çıkardı.

TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE 3 GOL ATTI
İlk yarı bu skorla sona erdi... 52. dakikada Castillo'nun asistinde Bongonda topu boş filelere yolladı: 3-0. 64. dakikada Rodallega kafa attığı için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Trabzonspor 10 kişi kaldı. Buna rağmen hız kesmeyen Bordo-Mavililer 74. dakikada Onazi'nin golüyle skoru 4-0 yaptı. İkinci yarıda oyuna giren Ndoye, 80 ve 82. dakikada sahneye iki kez çıktı ve gol perdesini kapattı: 6-0.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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