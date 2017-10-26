Trabzon kupada patladı

Süper Lig'de oldukça kötü bir dönemden geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor'a patladı... Bordo-Mavililer, TFF 3. Lig'de mücadele eden rakibini 6-0 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı. Trabzonspor böylece Rıza Çalımbay yönetiminde ilk galibiyete imzasını atarak hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi moral depoladı. Çorum karşısında maça çok hızlı başlayan Bordo-Mavililer, 8. dakikada Rodallega ile öne geçti. Kolombiyalı yıldız 18'de farkı ikiye çıkardı.



​ TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE 3 GOL ATTI

İlk yarı bu skorla sona erdi... 52. dakikada Castillo'nun asistinde Bongonda topu boş filelere yolladı: 3-0. 64. dakikada Rodallega kafa attığı için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Trabzonspor 10 kişi kaldı. Buna rağmen hız kesmeyen Bordo-Mavililer 74. dakikada Onazi'nin golüyle skoru 4-0 yaptı. İkinci yarıda oyuna giren Ndoye, 80 ve 82. dakikada sahneye iki kez çıktı ve gol perdesini kapattı: 6-0.