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&Tosic ifade verdi

2 oyuncu F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle mahkemeye çıktı

Talisca&Tosic ifade verdi
Talisca ve Tosic, F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle mahkemeye çıktı. Talisca, Volkan Demirel'e orta parmak göstermiş ve hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. O maçta kırmızı kart gören Tosic ise başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarından maçı izlemişti.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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