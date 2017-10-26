Talisca&Tosic ifade verdi

Talisca ve Tosic, F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle mahkemeye çıktı. Talisca, Volkan Demirel'e orta parmak göstermiş ve hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. O maçta kırmızı kart gören Tosic ise başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarından maçı izlemişti.