Son 5 sezonun en kötüsü

Süper Lig'de 9 maçta 4 kez kazanan ve 15 puan toplayan Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Kartal 2013-2014 ve 2014-2015'te 17 puan, 2015-2016'da 22, 2016-2017'de ise 21 puan elde etmişti. Beşiktaş bu sezonki görüntüsüyle son 5 sezondaki en kötü çizgisine ulaştı.