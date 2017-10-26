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Son 5 sezonun en kötüsü

Ligde 9 maçta 15 puan toplayan son 5 sezondaki en kötü performansını sergiledi

Son 5 sezonun en kötüsü
Süper Lig'de 9 maçta 4 kez kazanan ve 15 puan toplayan Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Kartal 2013-2014 ve 2014-2015'te 17 puan, 2015-2016'da 22, 2016-2017'de ise 21 puan elde etmişti. Beşiktaş bu sezonki görüntüsüyle son 5 sezondaki en kötü çizgisine ulaştı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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