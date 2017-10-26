Quaresma zirveye kondu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma performansıyla büyülüyor. Portekizli futbolcu 34 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak bir düzeyde. 2016 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasından önce hazırlık maçlarıyla başlayan süreç dahil Quaresma 81 maça çıktı.



TAKIMIN GÖZDESİ

Portekizli futbolcu 16 aylık süreçte çıktığı 81 maçın 37'sini Süper Lig'de, 25'ini milli maçlarda, 14'ünü Beşiktaş ile Avrupa Kupaları'nda 5'ini de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadı. Beşiktaşlı oyuncu bu maçlarda takımının gözdesi oldu.