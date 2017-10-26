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Quaresma zirveye kondu

Portekizli yıldız 16 ayda 81 maça çıktı. Quaresma bu süreçte ligde 37, Avrupa maçlarında 14, milli maçlarda 25, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da 5 kez oynadı

Quaresma zirveye kondu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma performansıyla büyülüyor. Portekizli futbolcu 34 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak bir düzeyde. 2016 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasından önce hazırlık maçlarıyla başlayan süreç dahil Quaresma 81 maça çıktı.

TAKIMIN GÖZDESİ
Portekizli futbolcu 16 aylık süreçte çıktığı 81 maçın 37'sini Süper Lig'de, 25'ini milli maçlarda, 14'ünü Beşiktaş ile Avrupa Kupaları'nda 5'ini de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadı. Beşiktaşlı oyuncu bu maçlarda takımının gözdesi oldu.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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