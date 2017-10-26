Negredo ile özel görüşme

Şenol Güneş' in ligde golü bulunmayan Negredo ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, "İyi niyetli ve gayretlisin. Ancak senden patlama yapmanı bekliyorum. Bir sıkıntın varsa bilmek istiyorum" dediği öne sürüldü.