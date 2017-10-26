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ile özel görüşme

Güneş’in İspanyol golcü ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, “Senden patlama yapmanı istiyorum”dediği belirlendi

Negredo ile özel görüşme
Şenol Güneş' in ligde golü bulunmayan Negredo ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, "İyi niyetli ve gayretlisin. Ancak senden patlama yapmanı bekliyorum. Bir sıkıntın varsa bilmek istiyorum" dediği öne sürüldü.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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