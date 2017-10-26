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İşte Aslan'ın savunması

Volkan Babacan’ın kafasına su şisesi geldi. F.Bahçe’ye para ve e-bilet bloke cezası verdiniz. Bu emsal olmalı. Hakem Tarık Ongun'a atılan pet şişe nedeniyle başı dertte olan Cimbom, F.Bahçe-Başakşehir maçını örnek gösterecek

İşte Aslanın savunması
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı derbide yaşanan olaylar ile ilgili olarak PFDK'ya Fenerbahçe-Başakşehir maçını emsal gösterecek... Bilindiği gibi geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki göstermiş ve sonrasında ise sahaya yabancı maddeler yağmıştı. Bu maddelerden bazıları ise maçın yardımcı hakemi Tarık Ongun'a isabet etmişti.

​52. MADDEYE GÖRE 3 İHTİMAL VAR




SARI-KIRMIZILI kulüp, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 52. maddesi gereğince PFDK'ya sevk edildi. Talimatnamede yer alan bu maddeye göre: 1-'a para cezası, 2-Saha kapama ve seyircisiz oynama, 3-Olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok ya da bloklara giriş yapan seyircinin pasoliglerinin bloklanması şeklinde uygulanabilinir.

​100 BİN TL VE TRİBÜN KAPAMA
G.Saray'ın örnek göstereceği F.Bahçe-Başakşehir maçında Volkan Babacan'ın kafasına tribünlerden yabancı madde isabet etmişti. PFDK bu olayın ardından Beşiktaş'ı ağırlayacak F.Bahçe'ye 100 bin TL para cezası ve tribün kapama cezası uyguladı.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cim bom lu cim bom lu

fb taraftarının yaptıkları yanında ,gs taraftarının yaptıkları devede kulak bile değil ,yalnız gs son rocky nin posterini mesaj olarak kullanmasıda beni gs kulübünden soğuttu ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 09:00
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