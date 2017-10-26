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Gurbetçi yeşil ışık yaktı

Adı Beşiktaş ile anılan Stuttgart’lı Berkay, Siyah-Beyazlı ekibi işaret etti

Gurbetçi Berkay Özcan yeşil ışık yaktı
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu , Beşiktaş'a gelebileceğini ima etti. Berkay, "Beşiktaş son derece başarılı bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde bunu gösterdi. Transfer durumum olursa zaten herkes duyar" dedi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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