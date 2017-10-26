Gol değil penaltı yok tek hatamız Denayer

Serdar-Janssen’in pozisyonunda faul var. Serdar kendi ayağına vurmadan önce Janssen sol ayağı ile rakibe temas ediyor. Hasan Ali'nin pozisyonunda penaltı yok... Yere düşerken topu görmüyor... Top, yerle destek sağladığı eline çarpıyor. Denayer'e sarı verdik. Çünkü hamlesi bileğe değil kramponaydı... Aslında pozisyon sarı buçuk! Onu atabilirdik
Golsüz sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisigeride kalırken maçta yaşananpozisyonlar hala futbolseverlerive futbol otoritelerini meşgul ediyor.Hakem otoriteleri pozisyonları tekrartekrar değerlendirirken CüneytÇakır ve arkadaşlarının maç sonrasındakigörüşleri merak konusuydu.İşte tam bu noktada Takvim Gazetesi,Çakır ve yardımcılarının pozisyonlarıkendi aralarında değerlendirdiğitoplantının ayrıntılarına ulaşmayıbaşardı. Çakır ve arkadaşları derbidebirçok kritik pozisyonda doğru kararverdikleri kanaatinde.
POZİSYONLARI DEFALARCA İZLEDİLER Pozisyonlar tekrar tekrar izlendikten sonra Fener'in sayılmayan golünde Janssen'in Serdar'a temas ederek dengesini bozduğu tespit edildi. Yani faul kararı doğru. Hasan Ali'nin pozisyonundaki devam kararının da doğru olduğu sonucuna varıldı. Çünkü Hasan Ali yere düşerken topu görmediği gibi top yerde hareketsiz duran destek eline çarpıyor. Yani Hasan Ali'nin elini kurtarması söz konusu değil.
DENAYER'İN KARTI KIRMIZI OLABİLİRDİ Çakır ve ekibi derbinin ilk yarısında Fenerbahçe kontratağını kesmek isterken Janssen'e yaptığı sert harekette ise sarı yerine kırmızı kart çıkabileceği kanaatine vardılar. Pozisyon için "Sarı buçuk" yorumu yapıldı. Maçın hakemleri "Eğer darbe bileğe gelse kesin kırmızı ama krampona geliyor. Ancak yine de Denayer'in hareketi çok sert olduğu için kırmızı kart verilebilirdi" görüşünde fikir birliğine vardılar.
kalan karakter 1000
SAYIN CÜNEYT ÇAKIR BU POZİSYONU DÜNYANIN NERESİNE GİDERSEN GİT TEREDDÜTSÜZ KIRMIZI KART ÇIKARILIRDI OYSA SENİNGİBİ BİR FİFA HAKEMİ HALA SARIBUÇUKMUŞ DİYORSUN BÖYLE BİRDURUMDA FB GS BJK TS VS HANGİ TAKIM OLURSA OLSUN ÇIKAR KIRMIZIYI İŞTE O ZAMAN OLURSUN COLLİNA YOKSA KALIRSIN ÇÜNEYT
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.