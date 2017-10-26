F.Bahçe’de izin bitti topbaşı yaptılar!

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde 1 saat 40 dakika süren çalışmaya sakatlığı süren Mehmet Ekici katılmadı. Antrenman yarı sahada yapılan taktik çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe, çalışmalarına bugün de devam edecek.
MEHMET EKİCİ YETİŞMİYOR
Geçtiğimiz hafta sol arka adalesinden sakatlanan ve kontrollerde 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, Kayserispor maçında riske edilmeyecek. Yıldız futbolcunun salı günü takımla birlikte idmanlara çıkma şansının olduğu ancak son durumuna bakılıp öyle karar verileceği ifade edildi.
GENEL SATIŞLAR BAŞLIYOR
Fenerbahçe-Kayserispor maçı biletlerinin genel satışı bugün başlıyor. Önceki 2 gün kongre üyeleri ve Fenerbahçe Kart sahipleri için satış yapılmıştı. En ucuz bilet 54 TL ile açık tribünler.
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