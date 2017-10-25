Ozan Tufan: Şimdikinden çok daha iyi olacağım

Eleştirilerin ardından kilo veren ve her geçen hafta performansını yükselten Ozan Tufan, derbi maçta da takımını orta sahada ayakta tutan isimlerden birisi oldu. Her maç daha iyi oynadığının farkında olan Ozan, "Şimdikinden daha iyi olacağım. Ama en önemlisi maçları kazanmak" dedi.