Beşiktaş’tan 4.3 milyon Euro alan Negredo ve 4 milyon Euro kazanan Fenerli Soldado büyük umutlarla geldi. Ancak 2 İspanyol forvet de golle tanışamadı. Bu durumla alay eden futbolseverler “İlk golü kim atacak?” diye sanal bahis açtı!
Fenerbahçeve Beşiktaşyeni sezonayeni santrforlarıyla başlarken,büyük umut doluydu.Negredo, geçmişteLa Liga'nınadeta altını üstüne getirmişbir santrforken,Soldado ağır sakatlıktançıkmasına rağmenReal Madrid tarihegeçmiş, kalitesi ve kumaşıylabirçok takımınkadrosunda görmek isteyebileceğibir yıldızdı.
NEGREDO'NUN 2 ASİSTİ VAR Ligde 9 hafta geride kaldı. ŞampiyonlarLigi ve UEFAAvrupa Ligi'nde maçlar oynandı. Soldado ve Negredo hala golle tanışamadı. Negredo'nun 2 asisti var ama Soldado'da şimdilik o da yok.
MİZAH DERGİSİNE KONU OLUR! Durumun pek iç açıcı olmadığının farkında olan futbolseverler sanal alemde, "İlk golü kim atacak?" şeklinde sanal bir bahis açmış durumda. Futbolseverler bu kötü durumu adeta karikatürize ettiler.
İLK 11'E GİRMELERİ KOLAY DEĞİL Şu anda 2 İspanyolfutbolcu da ilk11'deki yerlerini kaybetmişdurumda. Genelde2. yarı oyunagiriyorlar. Takımlarının1. forveti cezalı yada sakat duruma düşmedenforma kapmalarıda kolay değil.
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