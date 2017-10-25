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İlk golü kim atacak

’tan 4.3 milyon Euro alan Negredo ve 4 milyon Euro kazanan Fenerli Soldado büyük umutlarla geldi. Ancak 2 İspanyol forvet de golle tanışamadı. Bu durumla alay eden futbolseverler “İlk golü kim atacak?” diye sanal bahis açtı!

İlk golü kim atacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni sezona yeni santrforlarıyla başlarken, büyük umut doluydu. Negredo, geçmişte La Liga'nın adeta altını üstüne getirmiş bir santrforken, Soldado ağır sakatlıktan çıkmasına rağmen Real Madrid tarihe geçmiş, kalitesi ve kumaşıyla birçok takımın kadrosunda görmek isteyebileceği bir yıldızdı.



​NEGREDO'NUN 2 ASİSTİ VAR
Ligde 9 hafta geride kaldı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar oynandı. Soldado ve Negredo hala golle tanışamadı. Negredo'nun 2 asisti var ama Soldado'da şimdilik o da yok.

​MİZAH DERGİSİNE KONU OLUR!
Durumun pek iç açıcı olmadığının farkında olan futbolseverler sanal alemde, "İlk golü kim atacak?" şeklinde sanal bir bahis açmış durumda. Futbolseverler bu kötü durumu adeta karikatürize ettiler.

​İLK 11'E GİRMELERİ KOLAY DEĞİL
Şu anda 2 İspanyol futbolcu da ilk 11'deki yerlerini kaybetmiş durumda. Genelde 2. yarı oyuna giriyorlar. Takımlarının 1. forveti cezalı ya da sakat duruma düşmeden forma kapmaları da kolay değil.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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