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Gitti dediler temelli geldi

“Trabzon’u terk etti” denilen Sosa’nın eşi, Milano’daki eşyalarını toplayarak şehre kesin dönüş yaptı...

Gitti dediler temelli geldi
Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Jose Sosa'nın eşinin Trabzon'da mutsuz olduğu gerekçesiyle şehri terk ettiği öne sürülmüştü. Bu yüzden Sosa'nın da devre arasında takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar ortaya atılırken, dün yaşanan gelişme söylentileri boşa çıkardı.

​ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELDİ
Mılano'daki eşyalarını toplayan Jose Sosa'nın eşi, dün ikiz bebekleriyle birlikte Trabzon'a geldi. Beraberinde yaklaşık 10'a yakın bavul da getiren Arjantinli yıldızın eşinin Trabzon'a yerleşeceği öğrenildi.

​Sosa'nın keyfi yerine geldi
Eşi ve çocuklarının bundan sonra Trabzon'da yaşayacak olmasına çok sevinen Sosa'nın moralinin bir hayli iyi olduğu gözlemlendi. Bu durumun yıldız oyuncunun performansına etki etmesi bekleniyor.

​G.SARAY MAÇINI BEKLİYOR
Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve cezasını bugünkü kupa maçında çekecek olan Sosa, hafta sonu oynanacak olan G.Saray derbisini iple çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu idmanlarda çok hırslı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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