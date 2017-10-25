Gitti dediler temelli geldi

Trabzonspor'unsezon başındatransfer ettiği JoseSosa'nın eşinin Trabzon'damutsuz olduğugerekçesiyle şehriterk ettiği öne sürülmüştü.Bu yüzdenSosa'nın da devrearasında takımdan ayrılabileceğiyönündeiddialar ortaya atılırken,dün yaşanangelişme söylentileriboşa çıkardı.
ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELDİ Mılano'daki eşyalarını toplayan JoseSosa'nın eşi, dün ikiz bebekleriyle birlikte Trabzon'a geldi. Beraberinde yaklaşık 10'a yakın bavul da getiren Arjantinli yıldızın eşinin Trabzon'a yerleşeceği öğrenildi.
Sosa'nın keyfi yerine geldi Eşi ve çocuklarının bundan sonra Trabzon'da yaşayacak olmasına çok sevinen Sosa'nın moralinin bir hayli iyi olduğu gözlemlendi. Bu durumun yıldız oyuncunun performansına etki etmesi bekleniyor.
G.SARAY MAÇINI BEKLİYOR Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve cezasını bugünkü kupa maçında çekecek olan Sosa, hafta sonu oynanacak olan G.Saray derbisini iple çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu idmanlarda çok hırslı.
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