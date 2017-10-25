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Caner pırlanta gibi çocuktur

Orman, Van Persie dil çıkardığı için, “Bizde olsa o hareketi yapamazdı”demişti. Orman bu kez hakem Mete Kalkavan’a küfür eden Caner’i koruma yolunu seçti. Caner için "Pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliğine göre ceza görür" diyen Orman , "Onun üzerinden bizi karıştırmalarına izin vermem"dedi

Caner pırlanta gibi çocuktur
Caner Erkin'e sahip çıktı. Geçen sezon F.Bahçe ile oynanan maçta dil çıkartma hareketi yapan Van Persie için, "Bizim kültürümüzde böyle birşey yok. Van Persie'yi biz alsaydık böyle bir hareket yapamazdı" diyen Orman, Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a sarfettiği sözleri doğru bulmadığını söylemesine rağmen oyuncusunu koruma yolunu seçti.

​CANER'İN HAREKETİ ÇOK YANLIŞ
Caner'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyleyen Orman, "Caner'in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım" ifadesini kullandı.

​DİSİPLİN YÖNETMELİĞİMİZ VAR
Oyuncularına yönelik kampanya düzenlendiğini söyleyen Orman," Kendisi pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliği var, cezasını görür. Böyle şeylerin arkasında olamayız" diye konuştu.

​BİZİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Caner'in Beşiktaş'ın etik kurallarına uyması gerektiğini söyleyen Orman, "Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem"diye konuştu.

​BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK
Ligde geride olmalarına rağmen kimsenin endişe yaşamaması gerektiğini anlatan Orman, "Maç bu, Beşiktaş kazanacaktır, kaybedecektir ama bu sene şampiyon olacaktır. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

​METE KALKAVAN YANLIŞ YAPTI
Mete Kalkavan'ın çok beğendikleri bir isim olduğunu vurgulayan Orman, "Ama çocuğun üzerinde 'Beşiktaşlı' imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa yapıyor"dedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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