Caner pırlanta gibi çocuktur

Orman, Van Persie dil çıkardığı için, “Bizde olsa o hareketi yapamazdı”demişti. Orman bu kez hakem Mete Kalkavan’a küfür eden Caner’i koruma yolunu seçti. Caner için "Pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliğine göre ceza görür" diyen Orman , "Onun üzerinden bizi karıştırmalarına izin vermem"dedi
Fikret OrmanCaner Erkin'esahip çıktı.Geçen sezon F.Bahçeile oynanan maçtadil çıkartma hareketiyapan Van Persie için,"Bizim kültürümüzdeböyle birşey yok. VanPersie'yi biz alsaydıkböyle bir hareket yapamazdı"diyen Orman,Caner Erkin'in hakemMete Kalkavan'a sarfettiğisözleri doğru bulmadığınısöylemesinerağmen oyuncusunukoruma yolunu seçti.
CANER'İN HAREKETİ ÇOK YANLIŞ Caner'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyleyen Orman, "Caner'in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım" ifadesini kullandı.
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİMİZ VAR Oyuncularına yönelik kampanyadüzenlendiğini söyleyenOrman," Kendisipırlanta gibi çocuktur.Cezası varsa disiplinyönetmeliği var,cezasını görür. Böyleşeylerin arkasında olamayız"diye konuştu.
BİZİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR Caner'in Beşiktaş'ın etik kurallarına uyması gerektiğini söyleyen Orman, "Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem"diye konuştu.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK Ligde geride olmalarına rağmen kimsenin endişe yaşamaması gerektiğini anlatan Orman, "Maç bu, Beşiktaş kazanacaktır, kaybedecektir ama bu sene şampiyon olacaktır. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.
METE KALKAVAN YANLIŞ YAPTI Mete Kalkavan'ın çok beğendikleri bir isim olduğunu vurgulayan Orman, "Ama çocuğun üzerinde 'Beşiktaşlı' imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa yapıyor"dedi.
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