Vodafone Park’ta yine yenilmedi

Beşiktaş Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayla Vodafone Park'ta 25. lig maçına çıktı. Siyah-Beyazlı takım daha önce bu statta oynadığı 24 lig maçında sahadan hiç mağlubiyetle ayrılmazken 19 galibiyet, 5 de beraberlik elde etmişti.
KABUS SÜRDÜ
Beşiktaş dün Başakşehir'le berabere kalarak bu statta yine sahadan mağlup ayrılmadı. Ancak Siyah-Beyazlı takımın Başakşehir kabusu da sürmüş oldu.
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