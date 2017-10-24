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’ta yine yenilmedi

Beşiktaş, Başakşehir maçıyla birlikte ’ta 25’inci lig maçına çıktı. Kartal bu statta yine yenilmedi

Vodafone Park’ta yine yenilmedi
Beşiktaş Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayla Vodafone Park'ta 25. lig maçına çıktı. Siyah- Beyazlı takım daha önce bu statta oynadığı 24 lig maçında sahadan hiç mağlubiyetle ayrılmazken 19 galibiyet, 5 de beraberlik elde etmişti.

KABUS SÜRDÜ
Beşiktaş dün Başakşehir'le berabere kalarak bu statta yine sahadan mağlup ayrılmadı. Ancak Siyah-Beyazlı takımın Başakşehir kabusu da sürmüş oldu.
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