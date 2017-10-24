Vodafone Park’ta yine yenilmedi

Beşiktaş Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayla Vodafone Park'ta 25. lig maçına çıktı. Siyah- Beyazlı takım daha önce bu statta oynadığı 24 lig maçında sahadan hiç mağlubiyetle ayrılmazken 19 galibiyet, 5 de beraberlik elde etmişti.



KABUS SÜRDÜ

Beşiktaş dün Başakşehir'le berabere kalarak bu statta yine sahadan mağlup ayrılmadı. Ancak Siyah-Beyazlı takımın Başakşehir kabusu da sürmüş oldu.