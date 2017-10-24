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Trabzon’a 1 iyi 1 de kötü haber!

Burak iki hafta oynamayacak... Kucka, G.Saray maçında sahada

Trabzon’a 1 iyi 1 de kötü haber!
Burak Yılmaz'ın sağ arka adalesinde zedelenme meydana geldiği ve bu nedenle G.Saray maçı da dahil olmak üzere en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Juraj Kucka'nın ise durumunun iyiye gittiği kaydedildi. 30 yaşındaki Slovak oyuncunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara başladığı ve hafta sonu oynanacak G.Saray maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
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