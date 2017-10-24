Tolgay: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Dün gece Medipol Başakşehir önünde 90 dakika oyunda kalan Tolgay Arslan, maçın ardından yaptığı açaklamada, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak uzatmalarda bulduğumuz golle beraberliğe razı olduk. İyi oynadığımızı söyleyemem ama elimizden geleni yaptık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu. Lider Galatasaray ile aralarındaki puan farkını kapatamadıklarını belirten Tolgay, "Bundan sonra sanırım puan kaybına tahammülümüz olmayacak. Lige tam konsantre olmalıyız" dedi.