Tolgay: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Dün gece Medipol Başakşehirönünde 90 dakika oyundakalan Tolgay Arslan, maçın ardındanyaptığı açaklamada, "Mutlakkazanmamız gereken birmaçtı. Ancak uzatmalarda bulduğumuzgolle beraberliğe razıolduk. İyi oynadığımızı söyleyememama elimizden geleniyaptık. Buraya kadar gelip bizidestekleyen taraftarlarımızdanözür diliyoruz" diye konuştu.Lider Galatasaray ile aralarındakipuan farkını kapatamadıklarını belirtenTolgay, "Bundan sonra sanırımpuan kaybına tahammülümüzolmayacak. Lige tam konsantre olmalıyız"dedi.
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