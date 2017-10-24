Oğuzhan kulübede

Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup, Monaco karşılaşmasında olduğu gibi Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı. Oğuzhan'ın yokluğunda Avrupa maçında olduğu gibi Tolgay Arslan, savunmaya dönük orta saha görevini yapmaya çalıştı.



NEGREDO YEDEK

Siyah-beyazlı takımın kanatlarında Ricardo Quaresma ile birlikte Lens de ilk 11'de yer aldı. Kartal'da Medel, Negredo, Gökhan Gönül de karşılaşmaya kulübede başladı.