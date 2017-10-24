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Oğuzhan kulübede

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Monaco önünde olduğu gibi Oğuzhan’ı nyie kulübeye çekti. Yıldız oyuncu 2. yarıda oyuna girdi. Tolgay ilk 11’de yer alırken Babel’in yerine de Lens forma giydi

Oğuzhan kulübede
Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup, Monaco karşılaşmasında olduğu gibi Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı. Oğuzhan'ın yokluğunda Avrupa maçında olduğu gibi Tolgay Arslan, savunmaya dönük orta saha görevini yapmaya çalıştı.

NEGREDO YEDEK
Siyah-beyazlı takımın kanatlarında Ricardo Quaresma ile birlikte Lens de ilk 11'de yer aldı. Kartal'da Medel, Negredo, Gökhan Gönül de karşılaşmaya kulübede başladı.
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