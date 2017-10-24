Kocaman plan: Aralık'ta zirveye

Pazar gecesi TT Arena'da Galatasaray ile golsüz berabere kalarak bu sezonki derbi maçlarını tamamlayan Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertli futbolcuların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor. Kocaman futbolcularıya bir toplantı gerçekleştirdi.



​ONLAR DA PUAN KAYBEDECEK

Derbi maçları ile zorluk derecesi yüksek maçların çoğunu tamamladıklarını söyleyen Kocaman, "G.Saray'ın derbileri ve zor maçları var. Onlar da kaybedecek. Biz maçlarımızı kazanırsak Aralık'ta zirveye otururuz" dedi.



​HER MAÇIMIZ FİNAL OLACAK

Her maça final havasında çıkmak zorunda olduklarını söyleyen Kocaman şöyle devam etti: "Çalışarak, sağlıklı dinlenerek kendimizi güçlü tutmalıyız. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı.



KAZANDIKÇA STRESE GİRECEKLER

Biz kazandıkça puan farkı azaldıkça rakiplerimizdeki stres de artacaktır. Biz kazanacağız ve her hafta bir öncekinden daha oturmuş ve daha güçlü bir takım olacağız. Bunun içinde özveri ve azim gerekiyor.