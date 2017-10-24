Kocaman plan: Aralık'ta zirveye

Pazar gecesi TT Arena'daGalatasaray ile golsüz berabere kalarak bu sezonki derbi maçlarını tamamlayan Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman,Sarı-Lacivertli futbolcuların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor. Kocaman futbolcularıya bir toplantı gerçekleştirdi.
ONLAR DA PUAN KAYBEDECEK Derbi maçları ile zorluk derecesi yüksek maçların çoğunu tamamladıklarını söyleyen Kocaman, "G.Saray'ın derbileri ve zor maçları var. Onlar da kaybedecek. Biz maçlarımızı kazanırsak Aralık'ta zirveye otururuz" dedi.
HER MAÇIMIZ FİNAL OLACAK Her maça final havasında çıkmak zorunda olduklarını söyleyen Kocaman şöyle devam etti: "Çalışarak, sağlıklı dinlenerek kendimizi güçlü tutmalıyız. Puan kaybınatahammülümüzkalmadı.
KAZANDIKÇA STRESE GİRECEKLER Biz kazandıkça puan farkı azaldıkça rakiplerimizdeki stres de artacaktır. Biz kazanacağız ve her hafta bir öncekinden daha oturmuş ve daha güçlü bir takım olacağız. Bunun içinde özveri ve azim gerekiyor.
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Laf ile zirve yapılacaksa,evet ben de oluruz diyorum.
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