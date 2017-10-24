Hala en iyisiyiz hala lideriz

Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da maç sonunda Tudor fırtınası esti... Soyunma odasına girdiğinde futbolcularının çok üzgün bir şekilde oturduğunu gören Hırvat hoca bu duruma çok sinirlendi. Tudor ardından futbolcularını bir araya toplayıp konuşma yaptı.



​BAŞINIZI ASLA ÖNE EĞMEYİN

Üzülecek bir durum olmadığını söyleyen Tudor, "Kimse yüzünü asmasın. Biz hala ligin en iyisiyiz, hala lideriz, hala yenilgisiziz. Başınızı öne eğmeyin ve bir an önce Trabzonspor maçına odaklanın" dedi.



​KAYBEDİLEN BİR ŞEY YOK

Ortaya konan mücaleden dolayı futbolcularını kutlayan Tudor, "Tabii ki galibiyet mükemmel olurdu ama 20 dakika 10 kişi oynadık. 8 puanlık farkı da koruduk. Kaybedilen bir şey yok" ifadesini kullandı.



​ BELHANDA & GOMİS'E ÖZEL İLGİ

Genç hocanın ayrıca, kırmızı kart gördüğü için morali çok bozuk olan Belhanda ile yakından ilgilendiği belirlendi. Tudor'un 80'de oyundan aldığı Bafetimbi Gomis'le de özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.