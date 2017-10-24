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Edirne’ye ‘ Evi’ geliyor

Edirne’de ‘ Evi’nin temeli atıldı. Tesis çok amaçlı olarak hizmet verecek

Edirne’ye ‘Fenerbahçe Evi’ geliyor
Hedef 1 Milyon Üye kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yapılması planlanan Fenerbahçe Evleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İlk alınan arsalardan olan Edirne'de, merkeze 9 kilometre uzakta merkez ilçe İskender Mahallesi'ndeki 15 bin 500 metrekarelik arazide kurulacak F.Bahçe Evi'nin inşasına başlandı. Çok amaçlı tesisin 2018 Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.
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