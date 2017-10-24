Edirne’ye ‘Fenerbahçe Evi’ geliyor

Hedef 1 Milyon Üye kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yapılması planlanan Fenerbahçe Evleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İlk alınan arsalardan olan Edirne'de, merkeze 9 kilometre uzakta merkez ilçe İskender Mahallesi'ndeki 15 bin 500 metrekarelik arazide kurulacak F.Bahçe Evi'nin inşasına başlandı. Çok amaçlı tesisin 2018 Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.