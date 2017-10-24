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Avrupa'da beyaz ligde siyah

Son 2 sezonun şampiyonu , ligde son 4 maçtır kazanamıyor. Kartal liderle arasındaki puan farkını indiremedi. Avrupa'da doludizgin giden Kartal, ligde hüsran yaşamaya devam etti. Oynanan kötü futbol ise taraftarı kahretti

Avrupada beyaz ligde siyah
Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak büyük sükse yapan Siyah-Beyazlı takım ligde hüsran yaşamaya devam ediyor. Avrupa'da Porto, Leipzig ve Monaco'yu dize getiren Kartal, ligde 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından oynadığı 4 lig maçında büyük hüsran yaşadı.

KONYA MAÇI SON GALİBİYET
Konyaspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen ardından Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Siyah- Beyazlı takım geçen hafta G.Birliği'ne yenildikten sonra dün de Başakşehir'e takıldı.

​BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDILAR
Ligde son 4 maçta 10 puan kaybeden Siyah-Beyazlı takım Galatasaray ile Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada 2 takım ile arasındaki puan farkını indirme şansını Başakşehir'i yenemeyerek tepti.

​HER 2 KULVARDA FARKLI TABLO
Avrupa'da tempolu oynayan, yaptığı presle rakiplerini dize getiren Beşiktaş ligde bambaşka bir tablo çiziyor. Avrupa'daki ile Süper Lig'deki Beşiktaş arasındaki büyük fark ise herkesi şaşırtıyor.
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