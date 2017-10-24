Aslan’dan ‘Babacan’ savunma

Olaylı derbide Galatasaray tribünlerinden atılan bir pet şişe, yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet etmişti. Bu nedenle PFDK'ya sevkedilecek olan Sarı-Kırmızılılar, "Seyircisiz oynama cezası gelecek" iddialarına karşın savunmasını belirledi. Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Sarı-Lacivertli tribünden atılan bir su şişesiyle Volkan Babacan'ın yaralanmasını örnek gösterecek olan Galatasaray, "Fenerbahçe'ye kart bloke cezası verdiniz. Bizim sahamızı kapatamazsınız" diyecek.