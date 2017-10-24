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Aslan’dan ‘Babacan’ savunma

Yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafasına isabet eden pet şişe nedeniyle PFDK’ya sevkedilecek olan G.Saray, F.Bahçe-Başakşehir maçını örnek gösterip, “Sahamızı kapatamazsınız” diyecek...

Aslan’dan ‘Babacan’ savunma
Olaylı derbide Galatasaray tribünlerinden atılan bir pet şişe, yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet etmişti. Bu nedenle PFDK'ya sevkedilecek olan Sarı-Kırmızılılar, "Seyircisiz oynama cezası gelecek" iddialarına karşın savunmasını belirledi. Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Sarı-Lacivertli tribünden atılan bir su şişesiyle Volkan Babacan'ın yaralanmasını örnek gösterecek olan Galatasaray, "Fenerbahçe'ye kart bloke cezası verdiniz. Bizim sahamızı kapatamazsınız" diyecek.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hasan diktaş hasan diktaş

hakeme atılan bu cısım en agır sekılde cezalandırılmalı.....görecegız bakalım fedarasyon ne ceza verecek.............

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 08:06
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