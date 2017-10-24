 ;
Yol Durumu
  1. Çocukların kabahati yok
  2. Dünyada yılın futbolcusu belli oldu

10'un tadı yok

Başakşehir, 89’da Kerim Frei ile öne geçti . Kartal, 90+2’de Dusko Tosic ile 1 puanı zor kurtardı. Galatasaray’a yaklaşma şansını kaçırdı

10un tadı yok
Beşiktaş, evinrde Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Başakşehirli Caiçara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, kalecisi Fabricio son anda topu kornere çeldi. 39'da Cenk'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ
İlk yarının son dakikasında Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya Cenk Tosun kafayla vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı. 46'da Başakşehirli Mossoro, çalımlarla ceza sahası içine girdi. Müsait pozisyonda topu arkadaşına aktaramadı. Çok tehlikeli bir ataktı.

VİSCA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
58'de Visca, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu yan ağlarda kaldı. 79'da Visca vurdu, Fabri topu parmaklarının ucuyla kurtardı. 89'da Caiçara'nın pasında Kerim Frei şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. 90+2'de Quaresma'nın kullandığı kornerde Tosic topu kafayla ağlara gönderdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar