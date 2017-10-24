10'un tadı yok

Beşiktaş, evinrde Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Başakşehirli Caiçara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, Beşiktaş kalecisi Fabricio son anda topu kornere çeldi. 39'da Cenk'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ İlk yarının son dakikasında Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya CenkTosun kafayla vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı. 46'da Başakşehirli Mossoro, çalımlarla ceza sahası içine girdi. Müsait pozisyonda topu arkadaşına aktaramadı. Çok tehlikeli bir ataktı.
VİSCA GOLE ÇOK YAKLAŞTI 58'de Visca, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu yan ağlarda kaldı. 79'da Visca vurdu, Fabri topu parmaklarının ucuyla kurtardı. 89'da Caiçara'nın pasında Kerim Frei şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. 90+2'de Quaresma'nın kullandığı kornerde Tosic topu kafayla ağlara gönderdi.
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