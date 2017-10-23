Tudor: Fenerbahçe’den alınan 1 puan iyi

G.Saray Teknik Direktörü Tudor, "Serdar'ın sakatlığı her şeyi değiştirdi. İkinci yarı daha iyi oynadık, daha çok bastık. Kırmızı kartla tekrar sistem değişmek zorunda kaldık. 11-11 devam etseydik gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe iyi bir takım ve puan farkını korumayı başardık. 1 puan kötü değil" dedi.



ÇAKIR MESAJI

Hırvat hoca, "Ben, Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.