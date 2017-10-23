 ;
Yol Durumu
  1. Gomis’ten Çakır’a: Daha fazla çalış!
  2. Çıldırtan kararlar!

: Fenerbahçe’den alınan 1 puan iyi

Tudor: Fenerbahçe’den alınan 1 puan iyi
G.Saray Teknik Direktörü Tudor, "Serdar'ın sakatlığı her şeyi değiştirdi. İkinci yarı daha iyi oynadık, daha çok bastık. Kırmızı kartla tekrar sistem değişmek zorunda kaldık. 11-11 devam etseydik gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe iyi bir takım ve puan farkını korumayı başardık. 1 puan kötü değil" dedi.

ÇAKIR MESAJI
Hırvat hoca, "Ben, Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Etiketler: ,
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar