Önce durdur sonra vur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kendilerine ters gelen Başakşehir'i devirme planını belirledi. Tecrübeli hoca rakip takımın en etkili silahları olan Adebayor, Emre Belözoğlu ve Mossoro'yu öncelikle yakın markaja alarak etkisiz hale getirmeyi planlıyor. Bu oyuncuları takımın en kilit isimleri olarak belirleyen Güneş, Visca'yı da boş bırakmayacak. Babel'in yokluğunda sol kanatta Lens'in oynaması beklenirken orta sahanın diğer isimleri Quaresma ve Talisca, forvetteki Cenk Tosun'a çok yakın oynatılacak



BAŞAKŞEHİR'İN KASETLERİNİ İZLETTİRDİ

Başakşehir' in maç kasetlerini oyuncularına birkaç kez izleten Şenol Güneş, rakip takımın üstün yönlerinin üstüne basıyor. Başakşehir'in kendilerine çok ters gelen bir takım olduğunu iyi bilen Güneş özellikle geçen sezonun 2. yarısında 3-1 yenildikleri maçta yapılan hataları bir kez daha gündeme getirdi. Bu maçta özellikle top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Güneş futbolcularını uyardı.



3 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Caner Erkin, Dusco Tosic ve Gary Medel'in 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu futbolculardan kim kart görürse ligin 10. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Şenol Güneş, 3 oyuncuyu da uyardı.



BABEL'SİZ BEŞİKTAŞ B.ŞEHİR ÖNÜNDE

Ligde son 3 maçta galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş kendisine ters gelen Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan maçı Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-Beyazlı takımda cezalı Babel dışında sakat ve cezalı oyuncu yok. Başakşehir'de ise kaptan Emre Belözoğlu'nun forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak.