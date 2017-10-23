Gomis’ten Çakır’a: Daha fazla çalış!

G.Saray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Penaltı pozisyonundan sonra hakeme, 'Biz hergün çalışıyoruz. Senin de daha fazla çalışman lazım' dedim. Penaltı olsaydı maçı kazanabilirdik" dedi.



TELAFİ EDECEĞİZ

Gomis, "Takım olarak derbide beklentileri karşılayamadık. Yine de 1 puanı aldık ve yenilmezliğimizi sürdürdük. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.