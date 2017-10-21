Yabancı sayısı düşmeli

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi.



ALTYAPILAR DÜZELMELİ

Toplantıda yaptığı konuşmada yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirten Osman Aşkın Bak, "Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Altyapıları çok hızlı bir şekilde revize etmeliyiz. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı zaman kadrosunda 3-4 yabancı oyuncusu vardı" dedi. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamamasının üzücü olduğunu belirten Bakan Bak, "Yeni hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası. Mircea Lucescu'nun da bunun için plan ve proje yapması lazım. Türk futbolcular da takımlarında daha fazla süre almalı" diye konuştu.