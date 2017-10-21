Yabancı sayısı düşmeli

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Galatasaray’ın geçtiğmiiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. UEFA Kupası kazanılırken 3-4 yabancı vardı. Yabancı sayısı kademeli bir şekilde azaltılmalı” dedi
Gençlik ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak, medya kuruluşlarınınspor müdürleriyle SepetçilerKasrı'nda bir araya geldi.
ALTYAPILAR DÜZELMELİ
Toplantıda yaptığı konuşmada yabancıoyuncu sayısının kademeliolarak düşürülmesi gerektiğini belirtenOsman Aşkın Bak, "Galatasaray'ıngeçtiğimiz hafta 11 yabancıylasahaya çıkması içimiacıttı. Altyapıları çok hızlı birşekilde revize etmeliyiz. GalatasarayUEFA Kupası'nı kazandığızaman kadrosunda 3-4 yabancıoyuncusu vardı" dedi. A MilliFutbol Takımı'nın Dünya Kupası'nakatılamamasının üzücü olduğunubelirten Bakan Bak, "Yenihedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası.Mircea Lucescu'nunda bunun için plan ve proje yapmasılazım. Türk futbolcular datakımlarında daha fazlasüre almalı" diyekonuştu.
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