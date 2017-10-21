Villarreal peşini bırakmıyor

İspanyol ekibi Villarreal, Trabzonspor’un yıldızı Fabian Castillo için yeni bir teklif daha yaptı. Villarreal, teklifi 6 milyon Euro’ya yükseltti. Bordo-Mavili yönetim Rıza hocayla görüştükten sonra kararını açıklayacak...
İspanyol temsilcisi Villarreal, FabianCastillo'nun peşini bırakmıyor. Daha önce Trabzonspor'a 5 milyon Euro'luk bir teklifle gelen Boğalar, bu rakamı 1 milyon Euro daha yükseltti... Bordo-Mavili yönetimin, teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüştükten sonra Villarreal yönetimine dönüş yapacağı öğrenildi. Antrenmanlarda Castillo'nun performansından memnun kalan Çalımbay'ın yönetime, "Castillo takımın önemli parçalarından. Onu satmayalım" diyeceği öğrenildi. Kolombiyalı yıldız futbolcu, Ersun Yanal döneminde yedek kulübesine mahkum olmuştu.
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