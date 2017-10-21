UEFA'dan Kartal'a 40 milyon Euro

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016- 17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlara toplam 1 milyar 396 milyon Euro dağıtıldığı belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon grup aşamasında üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden ve çeyrek finale yükselen Beşiktaş, en kazançlı Türk kulübü oldu. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nden toplam 33 milyon 795 bin, Avrupa Ligi'nden ise 6 milyon 123 bin Euro gelir elde ederek toplamda 39 milyon 918 bin Euro'yu kasasına koydu. Fenerbahçe, geçen sezon 10 milyon 815 bin Euro'luk geliriyle en kazançlı ikinci Türk takımı oldu. Osmanlıspor 10 milyon 414 bin, Atiker Konyaspor ise 7 milyon 474 bin Euro elde etti.