UEFA'dan Kartal'a 40 milyon Euro

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016-17 sezonunda ŞampiyonlarLigi'nde yer alan takımlara toplam 1 milyar 396milyon Euro dağıtıldığı belirtildi. UEFA ŞampiyonlarLigi'nde geçen sezon grup aşamasında üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden ve çeyrek finale yükselen Beşiktaş, en kazançlı Türk kulübü oldu. Siyah-beyazlılar, ŞampiyonlarLigi'nden toplam 33 milyon 795 bin, AvrupaLigi'nden ise 6 milyon123 bin Euro gelir elde ederek toplamda 39 milyon 918bin Euro'yu kasasına koydu. Fenerbahçe, geçen sezon 10milyon 815 bin Euro'luk geliriyle en kazançlı ikinci Türk takımı oldu. Osmanlıspor10 milyon 414bin, Atiker Konyasporise 7 milyon 474bin Euro elde etti.
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simdi BJK yonetimi antroneri sunu iyi bilsinlerki bu avrupa sanpiyonasinda oynaya biliyor olmalari demeki yaparsan cabalarsan hersey olurmus BJK de daha yolun basinda su anda tur bile garanti deyil guzel futbol iyi organize olarak cikmali her maca dunyayi ayaga kaldirarak deyil bak orman baskan susunca her basari gelirmis boyle dunyayi ayaga kaldirmakla A==B=C=kulub baskanlarigila kavgaya girerek olmuyor bu cikislar BEYLER KULUB BASKANLARI SUSACAK gereksiz kavgalara girmiyecek kulubun menfati kisileri agir sozlerle korumaklada basari gelmez
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