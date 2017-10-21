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UEFA'dan Kartal'a 40 milyon Euro

, 2016/17 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Lig’de elde ettiği sonuçlarla kasasına 39 milyon 918 bin Euro koydu ve en çok kazanan Türk takımı oldu

UEFAdan Kartala 40 milyon Euro
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016- 17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlara toplam 1 milyar 396 milyon Euro dağıtıldığı belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon grup aşamasında üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden ve çeyrek finale yükselen Beşiktaş, en kazançlı Türk kulübü oldu. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nden toplam 33 milyon 795 bin, Avrupa Ligi'nden ise 6 milyon 123 bin Euro gelir elde ederek toplamda 39 milyon 918 bin Euro'yu kasasına koydu. Fenerbahçe, geçen sezon 10 milyon 815 bin Euro'luk geliriyle en kazançlı ikinci Türk takımı oldu. Osmanlıspor 10 milyon 414 bin, Atiker Konyaspor ise 7 milyon 474 bin Euro elde etti.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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koylu koylu

simdi BJK yonetimi antroneri sunu iyi bilsinlerki bu avrupa sanpiyonasinda oynaya biliyor olmalari demeki yaparsan cabalarsan hersey olurmus BJK de daha yolun basinda su anda tur bile garanti deyil guzel futbol iyi organize olarak cikmali her maca dunyayi ayaga kaldirarak deyil bak orman baskan susunca her basari gelirmis boyle dunyayi ayaga kaldirmakla A==B=C=kulub baskanlarigila kavgaya girerek olmuyor bu cikislar BEYLER KULUB BASKANLARI SUSACAK gereksiz kavgalara girmiyecek kulubun menfati kisileri agir sozlerle korumaklada basari gelmez

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cevapla 21.10.2017 12:14
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