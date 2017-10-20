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Onazi’den Yanal’a gönderme!

Castillo’nun Yanal’ın gönderiliş haberini beğenmesinin ardından Onazi, Rıza Çalımbay ile olan fotoğrafını paylaştı

Onazi’den Yanal’a gönderme!
Trabzonspor'da Castillo'nun Ersun Yanal'ın görevine son verildiğine dair haberi beğenmesinin ardından Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi de, teknik direktör Rıza Çalımbay ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, Ersun Yanal'a gönderme yaptı. Bu arada Rıza Çalımbay da form düzeyi oldukça yüksek olan Onazi ile antrenmanlarda özel olarak ilgileniyor.
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