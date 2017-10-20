Beşiktaş' ın golcü yıldızı Cenk'in Monaco maçında büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Quaresma'nın boş bir pozisyonda topu kendisine atmamasına sinirlenen ve ayağını boşa sallayan Cenk Tosun bu pozisyonda sağ ayak bileğini burktu. Devre arasında yapılan kontrolde kulüp doktoru Sarper Çetinkaya kendisine, "Çıkman daha iyi olur" dedi.
BANDAJLA DEVAM ETTİ
Ancak Cenk'in, "Ölsem de çıkmam" diyerek 2. yarıya bandajla çıkarken rahatsız olan ayağıyla da gol attığı ortaya çıktı. Maçtan sonra golcü futbolcunun Şenol Güneş tarafından fedakarlığı nedeniyle kutlandığı öğrenildi.
GÖZLERCENK'TE Monaco deplasmanında ağları 2 kez havalandıran Cenk, UEFA'nın internet sitesinde haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi. UEFA 8 oyuncuyu aday gösterdi
AVRUPA'NINYENİ GÖZDESİ
Şampiyonlar Ligi ve milli maçlarda attığı gollerden sonra Cenk Tosun, Avrupa'nın yeni gözdesi oldu.
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