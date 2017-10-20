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Ölsem de çıkmam

Cenk’in Monaco maçının ilk yarısında sakatlandığı ortaya çıktı. Doktorunun“Çıkman daha iyi olur”sözlerini dinlemeyen Cenk’in “Ölsem de çıkmam”dediği öne sürüldü

Ölsem de çıkmam
Beşiktaş' ın golcü yıldızı Cenk'in Monaco maçında büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Quaresma'nın boş bir pozisyonda topu kendisine atmamasına sinirlenen ve ayağını boşa sallayan Cenk Tosun bu pozisyonda sağ ayak bileğini burktu. Devre arasında yapılan kontrolde kulüp doktoru Sarper Çetinkaya kendisine, "Çıkman daha iyi olur" dedi.

​BANDAJLA DEVAM ETTİ
Ancak Cenk'in, "Ölsem de çıkmam" diyerek 2. yarıya bandajla çıkarken rahatsız olan ayağıyla da gol attığı ortaya çıktı. Maçtan sonra golcü futbolcunun Şenol Güneş tarafından fedakarlığı nedeniyle kutlandığı öğrenildi.

GÖZLER CENK'TE
Monaco deplasmanında ağları 2 kez havalandıran Cenk, UEFA'nın internet sitesinde haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi. UEFA 8 oyuncuyu aday gösterdi

​AVRUPA'NIN YENİ GÖZDESİ
Şampiyonlar Ligi ve milli maçlarda attığı gollerden sonra , Avrupa'nın yeni gözdesi oldu.
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