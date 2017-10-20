İlk 15'te yemezse puanı kapar

Puan duruma bakacak olursak Fenerbahçe'nin bu derbiden mağlubiyetle ayrılmaması gerekir. Bu yüzden de Aykut hoca bence ilk olarak planlarını mağlup olmamak üzere yapacaktır. Galatasaray'ın oynadığı maçlara bakacak olursak da Fenerbahçe'nin 2 türlü önlem alması gerekecek. Birincisi genel olarak Galatasaray takımına, ikincisi Gomis'e! Takım olarak da bireysel oarak da kusursuz savunma yapılması gerek.



​ FENERBAHÇE ÖNCELİKLE BASKIYI KIRMALI

Fenerbahçe, Galatasaray'ın baskısını kırdığı anda kazandığı toplarla rakip kaleye yapacağı her atak Sarı-Lacivertli takım için gol pozisyonu üretecektir. Geçen haftalarda şunu gördük ki Galatasaray önde çok etkili oynamasına rağmen defansında büyük boşluklar bırakabiliyor.



OZAN VE JOSEF'İN KATKISI ÇOK ÖNEMLİ

Ozan ve Josef gibi oyuncuların da kilit rol oynayacağını söyleyebilirim. Ama asıl düğümü çözecek oyuncu Giuliano olacaktır. Ona ulaşacak topları kalitesiyle kullanıp Janssen, Valbuena ve Dirar'a pozisyon hazırlayan isim Giuliano olur. O yüzden performansı son derece önemli.



​ DERBİNİN DÜĞÜMÜ ORTA SAHADA GİBİ

G.saray'da dikkat edilmesi gereken tabii ki sadece Gomis değil. Feghouli başlı başına bir problem yaratabilir. Orta sahada N'Diaye ve Belhanda'nın performansı da F.Bahçe adına engellenmesi gereken performanslar olacaktır. Sanki maçın düğümü orta sahada çözülecek gibi



​ FENERBAHÇE BASKIYLA KARŞILIK VERMELİ

Bu bölgede üstünlük sağlayan maçı da alır. Fenerbahçe adına dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de maçın ilk 15 dakikasında gol yememek olacaktır. Büyük taraftar desteğiyle maça başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'a Fenerbahçe'nin de aynı şekilde karşılık vermeli.



​ DERBİDE BERABERLİK AĞIR BASIYOR

Fenerbahçe'nin ezeli rakibine top oynama fırsatı vermeden ilk dakikaları atlatması lazım. Bence beraberlik çok ağır basıyor. Fenerbahçe zorlu deplasmandan 1 puan alırsa fark artmamış olacak ve lige tutunacak. Galatasaray da farkı korumanın rahatlığını yaşayacak. (İLKER YAĞCIOĞLU)





OKTAY DERELİOĞLU:GALATASARAY NET FAVORİ

Galatasaray'ın pazar gecesi oynanacak derbinin favorisi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Galatasaray çok formda. Fenerbahçe'nin puan alması derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü yeniden ortaya koymasına bağlı. Ama bu sefer psikolojik faktör yeterli olur mu işte onu bilemiyorum. Bunu hep birlikte pazar gecesi maçın son düdüğüyle birliktte göreceğiz.



​GÜRCAN BİLGİÇ: F.BAHÇE 3 PUANA MECBUR

Fenerbahçe beraberliğin bile kendisi için yeterli olmadığı, kazanması gereken bir maça çıkacak. Aykut Kocaman tüm planlarını bence galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı ise Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık fark olacak. Galatasaray'ın puan farkından dolayı repavet içinde olması da Fenerbahçe'nin avantajı gibi görünüyor.



AHMET ÇAKAR:G.SARAY KALİTELİ

Bana göre Fenerbahçe'nin kadro kalitesi hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın altında. Galatasaray'ın golcüsü Gomis. Fener'de ise Janssen ve Soldado var. Gomis ikisinden de kaliteli. Kadro kalitesi de çok açık ortada. Fenerbahçe'nin takım savunması da SOS veriyor. Defanstaki oyuncular birebirde iyi değil. Seyirci avantajını da katarsak derbinin favorisi Galatasaray olur.