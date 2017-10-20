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, Juan Mata’nın başlattığı “Common Goal” hareketine katıldı. Fenerbahçeli futbolcu kazancının yüzde 1’ini bağışlayacak

Helal sana Hasan Ali
Manchester United 'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Ağustos ayı başında futbol dünyasının aktörlerine maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışlamaları için çağrıda bulunmuştu. Bu harekete son üye Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım oldu. Hasan Ali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu harekete destek verdiğini duyurdu. "Common Goal" hareketine B. Münih stoperi Hummels, Juventus stoperi Giorgio Chiellini gibi ünlü isimler de destek vermişti.
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