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Hedefim Avrupa Kupası

, G.Saray’ın büyük bir camia olduğunu söyleyerek , “Hedefim burada Avrupa Kupası kazanmak”dedi

Hedefim Avrupa Kupası
CİMBOM'un Uruguaylı kalecisi G.Saray'ın büyük camia olduğunu söyledi. Muslera, "Hedefim burada Avrupa Kupası kazanmak. Bu sene şampiyon olarak yeniden Avrupa arena- sına dönmek istiyoruz" dedi.

​TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM
Feghouli, F.Bahçe maçlarının G.Saray için ne kadar önemli olduğunu iyi bildiğini söyleyerek, "Bu maçta gol atarak tarihe geçmek istiyorum" dedi.
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