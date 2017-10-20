Gönülleri fethettiler

F.Bahçeli Volkan Demirel ve Mathieu Valbuena, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocukların sağlık durumları hakkında doktorlar ve velilerinden bilgi alan oyuncuları, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Volkan, "Ufak da olsa minik kardeşlerimize moral verebildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Onların mutluluğu her şeyden önemli" diye konuştu. Valbuena ise "Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu oldum" dedi.