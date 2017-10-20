Erken gol farka götürür

TUDOR HİÇ DERBİ MAÇI KAZANAMADI
Tudor için de çok önemli bir maç. Geçen sezon derbi kazanamadı. Bu nedenle ilk kez bir derbi kazanmak isteyecek. Galatasaray önde basan, ikili oynayan bir takım. Ama Fenerbahçe maçında bunu ne kadar yapacaklar sahaya nasıl yansıtacaklar bu çok önemli.
GALATASARAY MUTLAKA SAKİN KALMALI
Hakem sonuca etki etmez, oyunu çok durdurmazsa, oyuncular da ona yardımcı olursa bizi çok kaliteli bir maç bekliyor. Ama Galatasaray maçın favorisi. Maçın kilit anahtarı sakinlik. Galatasaray sakin kalır hakeme tepkili olmazsa Galatasaray bu maçtan çok avantajlı çıkar.
CİMBOM'DA KİLİT OYUNCULAR FAZLA
G.Saray kanatları çok iyi kullanıyor. Özellikle Mariano çok iyi. Feghouli ile birlikte orada inanılmaz işliyor. Fenerbahçe'nin en zayıf bölgesi Hasan Ali Kaldırım'ın olduğu yer. Fernandao ve Gomis de çok etkili. Galatasaray'da bir sürü oyuncu maçın kaderini değiştirecek isimler.
GALATASARAY ÖNDE BASAN BİR TAKIM
Cimbom baskılı başlar ve de golü erken bulursa maç farka gidebilir. Galatasaray'ın golü erken bulması rakibin çözülmesi olur. Tudor'un bu takıma verdiği en önemli özellik baskı. İkili oyun, top rakipteyken de pres. İlk 20 ile 25 dakika Galatasaray önde basacak.
FENERBAHÇE UZUN TOPLARLA ÇIKMALI
F.Bahçe'nin uzun toplarla çıkıp risk almaması gerekir. Ama Aykut Kocaman'ın takımları topla çıkmaya çalışıyor. Bu oyunun ilk bölümlerinde bir sıkıntı yaratabilir. Sonuç olarak Galatasaray bu maçta rakibine göre daha ağır basıyor. (EVREN TURHAN)
LEVENT TÜZEMEN: ÖZGÜVENLE OYNAYACAKLAR
Galatasaray derbi maça ciddi bir puan farkıyla çıkıyor. Bu Galatasaraylı oyuncuların daha öz güvenle oynamalarını sağlayacak önemli bir faktör. Fenerbahçe ise karşılaşmaya öncelikle kaybetmemek için çıkacak. Galatasaray'da bu maçın en kilit isimleri Gomis, Feghouli ve Mariano olacak. Bu oyuncuların göstereceği performans Galatasaray için çok önemli olacak.
HAMİ MANDIRALI: AVANTAJ G.SARAY'DA
Bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak. Galatasaray çok formda ve moralli. Ancak derbi maçlarda favori hiçbir zaman olmuyor. 2 takım da maçı kazanabilir. Buna rağmen motivasyon, moral, fizik ve gidişat açısından Galatasaray maça avantajlı çıkacak. Üstelik kendi sahalarında oynayacak olmaları da şanslarını artırıyor. Bu nedene favori taraf G.Saray.
HAYRİ ÜLGEN: F.BAHÇE YENİLMEZ
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray bu maçta favori olarak görünse de Fenerbahçe bu maçı mağlup olmadan kapatacaktır. Fenerbahçe bu maçın kendileri açısından dönüm noktası olduğunu çok iyi biliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk 45 dakikada gol yemezse maçı kazanabilir. Futbolda ve de derbilerde hiçbir zaman maçın favorisi yoktur. Bu nedenle oldukça ilginç bir maç bizi bekliyor.
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